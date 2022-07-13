İnegölspor'a taze kan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi İnegölspor, Adıyaman Futbol Kulübü’nden kanat ve forvet oyuncusu Taylan Özgün ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

BURSA (İGFA) - İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törende konuşan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Bozacılar, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek,” Hocalarımızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor. Adıyaman Futbol Kulübü’nden kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Taylan Özgün ile 2 yıllık anlaştık. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi ekibimiz topbaşı yaptı ve ilk kamp çalışmalarını tesisimizde sürdürüyor. Bizde ekibimize yapacağımız takviyeler için listemizde bulunan oyuncularla görüşüyoruz. İnşallah kısa sürede transferlerimizi tamamlayarak lige hazırlanacağız.”dedi.

Taylan Özgün ise “Hedefleri olan bir takımla anlaştığım için çok mutluyum. İyi bir ekibe geldiğimden şüphem yoktu zaten. İnegöl gibi büyük bir camiaya hizmet edeceğim için heyecanlıyım.”ifadelerini kullandı.