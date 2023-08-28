İnegöllü sporculardan kar ve buz tırmanışı

TDF 2023 kar ve buz tırmanış eğitimleri Hakkari Cilo dağlarında yapıldı. 7 günlük eğitimde Türkiye genelinden farklı şehirlerden 108 sporcu yer alırken, en fazla katılım 14 sporcu ile İnegöl Belediye Spor Kulübü tarafından sağlandı.BURSA (İGFA) -Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun (TDF) 2023 yıllık faaliyet programında yer alan Buz Tırmanış Eğitimi 19-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında Hakkari’de gerçekleştirildi. Cilo Dağlarının buzullarında yapılan eğitime farklı şehirlerden 108 sporcu katıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü de eğitimlerde 14 sporcuyla yerini aldı.

EN FAZLA KATILIM İNEGÖL’DEN

Kursun ilk 1,5 günü Hakkari merkezde teorik dersler şeklinde yapılan eğitimler sonrası sporcular kamp yerine intikal ederek pratik eğitimlere başladı. İnegöl Belediye Spor Kulübü, 2023 yılında verdiği federasyon onaylı temel ve ileri seviye 4 eğitim sonrasında, Türkiye Dağcılık Federasyonunun Hakkari Yüksekova’da düzenlediği kar ve buz eğitiminde 14 kişilik grupla yerini aldı. Bu sayıyla İnegöl Belediyespor eğitimlere en fazla sporcuyla katılan kulüp oldu. 7 günlük eğitimlerin ardından İnegöl Belediye Spor Kulübünün tüm sporcuları, Cilo dağlarının buzullarında yapılan eğitimleri başarıyla tamamladı.