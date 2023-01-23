İnegöllü sporcular Diyarbakır'dan dereceyle döndü

Diyarbakır’da düzenlenen Spor Tırmanış Boulder Gençler Küçükler A-B Şampiyonasına katılan Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye 2’nciliği ve 4’üncülüğü elde etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği Spor Tırmanış Boulder Gençler Küçükler A-B Şampiyonası 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya İnegöl Belediye Spor Kulübü de 7 sporcu ile katıldı.

Bu alanda katıldığı müsabakalarda pek çok kez dereceler elde eden turunu lacivertli takımın temsilcisi genç sporcular, Diyarbakır’dan da eli boş dönmedi.

İnegöl Belediye Spor Kulübünün 7 sporcusundan gençler kategorisinde mücadele eden Emre Doğan Türkiye 2’ncisi olurken, Küçükler B kategorisinde mücadele eden Sefa Yaman ise Türkiye 4’üncüsü olarak müsabakayı tamamladı.