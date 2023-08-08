İnegöllü sporcudan Avrupa'da milli gurur

Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü bisiklet sporcusu Furkan Çamlıdere, İtalya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonasında milli takım formasıyla mücadele etti.BURSA (İGFA) - Voleyboldan basketbola, jimnastikten masa tenisine, spor tırmanıştan okçuluğa, oryantiringden bisiklet sporuna kadar pek çok farklı alanda hizmet veren İnegöl Belediye Spor Kulübü'nden yetişen gençler, milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil ediyor.

Son olarak İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet takımı sporcusu Furkan Çamlıdere, milli takım formasıyla ülkemizi temsil ederken, İnegöl’e de milli gurur yaşattı.

4-6 Ağustos tarihlerinde İtalya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonasına katılan İnegöl Belediyespor bisiklet takımı sporcusu Furkan Çamlıdere, milli takım adına verdiği mücadelede performansıyla alkış topladı.

Genç sporcu, Avrupa’nın en iyileri arasında verdiği mücadeleyle dikkat çekti. Ülkemizi başarıyla temsil eden Çamlıdere, sergilediği performansla gelecek adına da ümit verdi.

Amacı sporu tabana yaymak olan ve her bireyin sporla tanışmasını sağlamak olan İnegöl Belediye Spor Kulübü ve milli sporcu Furkan Çamlıdere hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Sporcumuz Furkan Çamlıdere İtalya’da düzenlenen Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil etti. Bu durum İnegöl Belediye Spor Kulübünün amacı ve hedefleri doğrultusunda doğru yolda olduğunun da bir kanıtı oldu. Bu başarıya erişen sporcumuzu tebrik ediyorum. Şampiyonada gösterdiği performanstan dolayı da kutluyorum” dedi.

İnegöl Belediye Spor Kulübünün amacının bu olduğunu ifade eden Başkan Taban, İnegöl'ün 60 bin öğrencinin bulunduğu, nüfusu genç ve potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Bizler de istiyoruz ki bu şehirdeki her genç, her öğrenci en az bir spor branşıyla ilgilensin. Profesyonel yapmak zorunda değil ama sporun verdiği o coşkuyu, heyecanı ve disiplini evlatlarımızın almasını istiyoruz. İnegöl Belediye Spor Kulübü de bu düşünceyle ortaya çıkmış bir yapı. 14 yılda pek çok farklı branşta binlerce sporcu yetiştirmiş bir kulüp. Oryantiring, bisiklet, spor tırmanış gibi branşlarda milli sporcular yetiştirmiş bir kulüp. Furkan Çamlıdere sporcumuzun da milli takımımızı temsil edecek seviyeye gelmesi doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Sporcumuzu ve onu yetiştiren antrenörlerimizi, kulüp yetkililerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.