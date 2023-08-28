İnegöllü sporcu Milli Takımla dereceye koştu

Bosna Hersek’te düzenlenen SEEOC Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası’na Türkiye Milli Takımı 4 farklı kategoride 32 sporcuyla katıldı. Ay yıldızlı formayla şampiyonada mücadele eden İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Azra Coşkun, kendi kategorisinde 3’üncü oldu.BURSA (İGFA) - Oryantiringde milli takım sporcuları, Bosna Hersek’te düzenlenen SEEOC Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası’na 4 farklı kategoride 16 kadın ve 16 erkek milli sporcu ile katıldı.

Ay yıldızlı formayla verilen zorlu mücadelede, sporcularımız 9 madalya ile yurda dönmeyi başardı.

İNEGÖLLÜ SPORCU 3’ÜNCÜ OLDU

24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde Bosna Hersek’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında milli takım kadrosunda İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcusu Azra Coşkun da yer aldı. Azra Coşkun, şampiyonayı 3’üncü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.