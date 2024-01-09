İnegöllü kadın sporcu Dubai'de koştu

Dubai Maratonu'nda bu yıl Türkiye’den tüm kategorilerde 7 kadın sporcu koştu. Maratonda yer alan Türk kadın sporculardan biri de 42 kilometre koşan İnegöl Belediye Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Hülya Takım, Türk Bayrağı ve İnegöl Belediyespor flamasını dalgalandırdı.BURSA (İGFA) - 2000 yılından bu yana her yıl Ocak ayında Dubai’de yapılan Dubai Maratonu, bu yıl 7 Ocak Pazar günü gerçekleştirildi.

Orta Doğu’nun ilk ve en eski uluslararası maratonu olan ve 4 km, 10 km ve klasik 42.195 km maraton mesafesi üzerinde yapılan yarışlara sahne olan maratonda, İnegöl’den de bir isim yer aldı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Çeyrek asırlık maratonda bu yıl İnegöl Belediyespor Atletizm Sporcusu Hülya Takım da yerini aldı. 3000 kişinin katıldığı maratonda, 300 kadın sporcu arasında ülkemizden ise sadece 7 kadın sporcu yer aldı. İnegöl Belediyespor Atletizm Sporcusu Hülya Takım, 42 km’yi 4 saat 9 dakikada tamamlayarak 50 yaş kategorisinde kendi rekorunu kırmayı başardı. Başarılı sporcu, rakipleri arasında iyi bir dereceyle hem ay yıldızlı bayrağımızı hem kulüp flamasını Dubai’de dalgalandırdı.



