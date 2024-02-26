İnegöllü dağcılar 3917 rakıma tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık branşı sporcuları, Erciyes dağına tırmandı. Zorlu şartlarda 3917 rakıma ulaşan ekip, zirveden İnegöl’e selam yolladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık branşı sporcuları, yıllık faaliyet programında yer alan Erciyes Dağı Kış Zirvesi tırmanışını 24-25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 9 sporcu ve aynı zamanda dağ mihmandarı olan kulüp antrenörümüz Bülent Aktaş rehberliğinde yapılan faaliyette, sporcular zorlu şartlarda 3917 rakıma ulaşmayı başardı.

23 Şubat Cuma akşamı İnegöl Belediye Spor Salonundan yola çıkan ekip, 24 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Kayseri’ye ulaşarak zaman kaybetmeden Erciyes Dağı faaliyetine başladı. Cumartesi gecesi saat 01.00’de -18 derecede başlayan zirve faaliyeti, zorlu hava şartlarında dolunay ışığının da faydasıyla yapıldı. Zirve yolculuğu sırasında 3 sporcu rahatsızlanarak geri döndü. 6 sporcunun zirveye ulaşmasıyla Erciyes Dağı Kış Zirvesi faaliyeti sorunsuz şekilde tamamlanmış oldu. Bu etkinlikle İnegöllü dağcılar, önemli bir başarıya erişmiş oldular.