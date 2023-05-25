İnegöl Meclisi, Balkan 3.'sü 'Milli'yi ödüllendirdi

Karadağ’da yapılan Balkan Dağ Koşuları Şampiyonasında 3’üncü olarak ülkemize bronz madalya kazandıran İnegöllü sporcu Yunus Emre Akkuş, Belediye Meclisinde misafir edildi. Başkan Taban, başarılı sporcuyu şehir adına ödüllendirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, son dönemde ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöllü sporcu Yunus Emre Akkuş’u İnegöl Belediye Meclisine davet ederek burada meclis üyeleri huzurunda tebrik edip ödüllendirdi.

Geride kalan 1,5 aylık sürede 2 Türkiye Şampiyonluğu ve bir Türkiye 3’üncülüğü elde eden Akkuş, son olarak 14 Mayıs’ta Karadağ’ın Niksic Kentinde düzenlenen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonasına katılarak burada Milli Formayla Balkan 3’üncülüğü elde edip ülkemize bronz madalya kazandırdı.

ŞEHRİMİZ ADINA KENDİNİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİK

İnegöl Belediyesi’nin Çarşamba günü yapılan Mayıs ayı meclisi ikinci oturumu öncesi meclis salonunda misafir edilen başarılı sporcu Yunus Emre Akkuş’a, Belediye Başkanı Alper Taban meclis huzurunda hediye takdimi gerçekleştirdi. Başkan Taban, “Bugün Yunus Emre Akkuş arkadaşımız aramızda. Kendisi Balkan üçüncülüğü elde etti. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası 14 Mayıs’ta Karadağ’da düzenlendi. Milli takımımız 4 kategoride 16 kişilik kafile ile şampiyonaya katıldı. Burada büyük erkekler kategorisinde İnegöllü sporcumuz Yunus Emre Akkuş milli formayla yerini aldı. Kendisi gösterdiği performansla Balkan 3’üncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. Şampiyonada milli takımımız da 21 puanla Balkan 2’nciliğini elde etti. Biz de bugün başarılı sporcumuzu meclisimizde misafir ederek şehrimiz adına kendisini ödüllendirmek istedik. Bizleri gururlandırdı. Başarıları daim olsun inşallah” dedi.

1,5 AYDA 2 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE BALKAN 3’ÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ

Yunus Emre Akkuş ise “Son 1,5 ay içerisinde gerçekleşen yarışmalarda iki Türkiye Şampiyonluğu, bir Türkiye 3’üncülüğü ve Balkan Şampiyonası 3’üncülüğü elde ettim. Bu başarılarda bana destek veren Belediye Başkanımıza Alper Taban’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.