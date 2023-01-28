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İnegöl ile Erzincan puanları paylaştı
SPOR 28.01.2023, 16:36
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, ligin 22. Haftasında evinde ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.BURSA (İGFA) - İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki tarafın atakları da golle sonuçlanmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.
İkinci yarıya golle başlayan ise İnegölspor oldu. 46'da Metincan Cici ev sahibi ekibini öne taşıdı. Karşılaşmada uzun süre üstünlüğünü götüren Bursa temsilcisi 82'de Burak Aydın'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla İnegölspor ile 24Erzincanspor puanları paylaştı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Giresunspor
|19
|21
|14. Hatayspor
|19
|20
|15. Kasımpaşa
|19
|19
|16. Antalyaspor
|18
|18
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|21
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|45
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|22
|13. Valencia
|17
|20
|14. Espanyol
|19
|20
|15. Cadiz
|19
|19
|16. Sevilla
|18
|18
|17. Getafe
|18
|17
|18. Celta Vigo
|18
|17
|19. Real Valladolid
|18
|17
|20. Elche
|18
|6
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