İnegöl ile Erzincan puanları paylaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, ligin 22. Haftasında evinde ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.BURSA (İGFA) - İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki tarafın atakları da golle sonuçlanmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

İkinci yarıya golle başlayan ise İnegölspor oldu. 46'da Metincan Cici ev sahibi ekibini öne taşıdı. Karşılaşmada uzun süre üstünlüğünü götüren Bursa temsilcisi 82'de Burak Aydın'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla İnegölspor ile 24Erzincanspor puanları paylaştı.