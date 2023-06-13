İnegöl'den 4 sporcu Dünya Şampiyonası'nda

"İnegöl Spor Şehri" diyerek gençlere verdiği önemle birlikte sporcu yetiştirmeye devam eden İnegöl Belediyesi, 55 ilden 800 sporcunun katıldığı U14 Oryantiring Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana gençlerin spor alanında kendilerini daha da geliştirmesi adına sağladığı imkânlar, şehre önemli kazanımlar getirmeye devam ediyor.

9-11 Haziran tarihinde Amasya’da düzenlenen 55 ilden 800 sporcunun katıldığı U14 Oryantiring Türkiye Şampiyonasında 5 kupa ve 18 Madalyayla yarışmaya damgasını vuran İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

İNEGÖL’DEN 4 SPORCU AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı sporcularından Aleyna Minden, Azra Coşkun, Gürhan Horasanlı ve Sudenaz Külah 2022-2023 sezonu Milli Takımına seçilerek 13-20 Haziran tarihleri arasında Bolu’da katılacakları milli takım hazırlık kampından sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı sporcularını tebrik ederek, "Oryantiring takımımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Antrenörleri ile birlikte şehir şehir yarışmalara katılarak her gittikleri yerden başarılarla dönüyorlar. İlk günden bu yana en önemli yatırımın geleceğimizin teminatı gençlerimize yapılacak yatırımlar olduğunu vurguluyorduk. Bugün bu yatırımların meyvesini verdiğini daha da çok görmüş olduk. Bir yandan belediyecilik çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak spor aktivitelerimize yoğunlaştırıyoruz. Çocuklarımız spor eğitimlerini temelden alarak işte gördüğümüz başarılara imza atıyorlar. Antrenörlerimiz ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Milli Takıma seçilen Aleyna Minden, Azra Coşkun, Gürhan Horasanlı ve Sudenaz Külah isimli sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa’da ve Dünya’da hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecekler. Kendilerine katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum. Takımımızla her zaman gurur duyuyorum" diye konuştu.