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İnegöl Belediyespor madalyalara ambargo koydu

SPOR 01.02.2024, 16:05
İnegöl Belediyespor madalyalara ambargo koydu

İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı Alanya'da gerçekleştirilen yarışlarda yine farkını ortaya koyarak Türkiye başarısı elde etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye O-Days, Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe yarışlarında İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı yine madalyalara ambargo koydu.

Dört gün boyunca 45 kategoride 1720 sporcu birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti. 25 Ocak Perşembe günü Cebelireis’ te orta mesafe, 26 Ocak Cuma günü Alanya Çarşı Merkez sürat yarışı, 27 Ocak Cumartesi Gedevet Parkorman Alanı’nda orta mesafe yarışı yapıldı.

İNEGÖL BELEDİYESPOR YİNE FARKINI GÖSTERDİ

İnegöl Belediyesi'nin farklı spor dallarına verdiği desteklerden biri olan Oryantiring sporunda ciddi başarılar sağlayan DOSTUM Oryantiring Takımı, yine başarılı sonuç elde etti. İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı  yarışlarda; 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği, 6 Türkiye üçüncülüğü elde ederek toplamda 16 Türkiye derecesi madalyası alıp yarışmaya damgasını vurdu. Ayrıca 16 yaş kategorisinde kız ve erkek takımları kürsüyü kapatarak önemli başarı elde etti.

BAŞKAN ALPER TABAN'DAN TEBRİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sporu tabana yayarak gençlerin farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiklerini iletti. Sayısız başarıları elde eden DOSTUM Oryantiring Takımını tebrik eden Başkan Alper Taban, "İnegöl olarak sporun her alanında varız. Sporu tabana yayarak alt yapı gruplarına önem veriyoruz. DOSTUM Oryantiring Takımımız bugüne kadar katıldığı her yarışta ödüllerle dönerek bizleri gururlandırdı. Alanya'da yapılan yarışlarda da yine aynı şekilde başarılar elde ederek şehrimize geri döndüler. Her bir sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Nice başarıları olsun inşallah." dedi.

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