İnegöl Belediyespor iki branşta zirveye yürüdü

İnegöl Belediye Spor Kulübü, Büyük Taarruzun 100. yılında Kütahya’da düzenlenen etkinliklerde Spor Tırmanış ve Atletizm branşları ile zirveye yürüdü.BURSA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tırmanış duvarında gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Kupası Tırmanış yarışmasında, 23 İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcusu tüm kategorilerde kürsüleri fethetti. Küçük Erkekler C kategorisinde Sefa Yaman 1., Bilal Eltutan 2., Furkan Köksal 3., Egemen Sevimli 4. Oldu. Küçük Erkekler E kategorisinde Muhammed Kadir Buran 1., Muhammed Furkan Yurttutan 4. Oldu. Küçük Kızlar C Kategorisinde Nazlısu Başkurt 1., Ayça Dilem Uludağıstan 2. ve Çağla Ağalar 3. Oldu. Küçük Kızlar D kategorisinde Cansu Karabacak 1., Beril Buran 2., Hilal Süngü 3. Oldu. Küçük Kızlar E kategorisinde Özge İzci 2., Mina Cirit 3. Oldu. Küçük Kızlar B kategorisinde Öykü Nur Örtün 2., Esmanur Özgel 4., Asya Genç 5. Oldu.

2 BRANŞTA 15 MADALYA İNEGÖL’E GELDİ

Kütahya Valisi Ali Çelik’in de katıldığı ödül töreninde, İnegöl Belediyesi’ni temsil eden turuncu lacivertli formalar kürsüleri doldurdu. Öte yandan, aynı gün İnegöl Belediyespor atletizm masterlar takımı ise 4 sporcu ile katıldıkları müsabakalardan 2 madalya ve 2 kupa ile ayrılmayı başardı. Toplamda 2 branşta 15 madalya İnegöl Belediyesporlu sporcuların ellerinde İnegöl’e geldi.