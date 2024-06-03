İnegöl Belediyespor'a milli takım müjdesi

İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımından 6 sporcu, 21-24 Haziran 2024 tarihlerinde Polonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası için milli takıma seçildi.

BURSA (İGFA) - Oryantiring alanında ortaya koyduğu başarılarla yurt içinde adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediye Spor Kulübü, milli sporcularıyla gözünü uluslararası başarılara dikti. İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcularından 6’sı milli takım ile Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

7 SPORCUDAN 6’SI KADRODA YER ALDI

Nisan ayında yapılan ve ülke genelinden 81 kulübün 1250 sporcu ile katıldığı Türkiye Şampiyonasında, İnegöl Belediyespor 5 kupa alarak Türkiye Şampiyonluğuna uzanmıştı. Bu başarı sadece şampiyona kürsüsünde kalmayıp turuncu lacivertli takımdan 7 sporcu milli takım kampı için davet almıştı. Polonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek kadrolar belli oldu. Milli takım kampına katılan 7 sporcudan 6’sı ay yıldızlı forma ile şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLEN SPORCULAR

Antrenör Tarık Şeker nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular; Aleyna Minden ve Azra Coşkun K18 kategorisinde, Melek Tekin ile Nehir Karakoçak K16 kategorisinde, Egemen Yiğit Bülbül ile Mustafa Talha Bilge ise E16 kategorisinde Avrupa Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecek.