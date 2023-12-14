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İmamoğlu’ndan Arat’a ‘Olimpiyat Buluşması’ daveti

SPOR 14.12.2023, 13:04
İmamoğlu’ndan Arat’a ‘Olimpiyat Buluşması’ daveti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 35’nci Beşiktaş Başkanı seçilen Hasan Arat’a tebrik ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 4 Aralık’ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da 35. Beşiktaş Başkanı olarak seçilen Hasan Arat’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Başkan İmamoğlu’na Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti. Arat’a tebriklerini ileten İmamoğlu, ziyaretin Türk futbolunun yaşadığı zor haftaya denk geldiğini hatırlattı. Ankaragücü-Rizespor maçında yaşanan saldırıda yaralanan FİFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“SPORUN ANLAMINI YİTİRMEMEK LAZIM”

“Spor, onun bir parçası futbol; insanlarımızın iyi etmesi, iyileştirmesi, bir araya gelmesini sağlaması yönünde. Tabii heyecanıyla, bazen üzüntüsüyle, bazen sevinciyle insan yaşamında çok muazzam bir yeri var. Çok da asil kurumlarımız var Beşiktaş gibi, diğer kulüplerimiz gibi. Bunların her birisi, çok büyük emeklerle bugünlere gelmiş kulüpler. Bugün artık 120. yaşını tamamlamış bir kulüpteyiz. Böylesi bir kulübün Başkanısınız. Olimpik sporlara olan hizmetinizi çok yakından biliyorum. Dolayısıyla sporun anlamını yitirmemek lazım. Bu manada hem size başarılar diliyorum hem de Türk futbolunun çok kötü bir gecesini yaşadık. O anların hiç yaşanmaması adına da yönetici sorumluluğunun, bir kulübe hizmet etme, başkanı olma, yöneticisi olma sorumluluğunun en iyi örneklerini yerine getireceğinizden hiç kuşkum yok. Bu manada belki de bütün spor kulüplerinin yöneticileri, başkanları bir araya gelmeli, prensipleri kayıtsız şartsız konuşmalı, başka büyük kulüplerimiz olmak üzere. Tutum, tavır, davranış, dil, bazen küçücük bir ifadenin ya da böyle bir imanın bile nereye varabileceği tahmin edilemez bu tür sahalarda. Bu yönüyle ben, sizin hem başkanlığınızı tebrik ediyorum hem de bu anlamda da bir nevi geçmişinizi de bildiğim için size ekstra bir sorumluluk yüklüyorum İstanbul Belediye Başkanı olarak, 16 milyon insanımız adına ve bir sporsever olarak. Başarılar dilerim. Bu kötü hareketi ve Türk futbolunda böyle bir gecenin yaşanmasına sebep olanları kınıyorum elbette. Bu vesileyle de sevgili hakemimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

İMAMOĞLU’NDAN ARAT’A ‘OLİMPİYAT BULUŞMASI’ DAVETİ

Beşiktaş’ın sadece bir futbol kulübü olmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Beşiktaş, Türkiye spor tarihinin, cemiyet tarihinin önemli bir yapı taşıdır. Bu manada ben de şehrimiz adına, sadece futbol değil, bütün hizmet ettiği branşlarda ve özellikle, ki daha önce yine temaslarda olduğumuz, konuştuğumuz İstanbul'umuzun hem Avrupa Oyunları yolculuğunda hem de 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma yolculuğunda da önemli bir aktör olmasının ve bu anlamda da iş birliği yapmamızın çok değerli olacağını, bizi güçlü kılacağını biliyorum. Bu davetimi de bugünkü titrinizle tekrar size yapmak isterim. Bu manada, Cumhuriyetin 100. yılında, bu yılı bitirmeden yapacağımız böyle bir olimpik sporcular, yöneticiler, kulüplerin bir araya gelişiyle ilgili de sözlü davetimi size iletmiş olayım. Detayları arkadaşların daha sonra makamımıza bildirecek. Böyle üste üç-dört mesaj içeren bir giriş, sabah cümleleri oldu ama sanırım her birisi kıymetli. Sevgili Başkanım size başarılar, yönetiminize başarılar, kulübünüzün bütün branşlarına başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

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