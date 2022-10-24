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İller arası Karate Ligi Kocaeli’de nefes kesti

SPOR 24.10.2022, 15:54
İller arası Karate Ligi Kocaeli’de nefes kesti

İller Arası Karate Ligi 1. etap müsabakaları Kocaeli’de tamamlandı. Karateciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiKOCAELİ (İGFA) - Çeşitli branşlardaki spor organizasyonlarının adresi haline gelen Kocaeli, bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla İller arası Karate Ligi’ne ev sahipliği yaptı.

‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları inşa eden Büyükşehir, bu hizmetlerinin yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası şampiyonlara ev sahipliği yaparak, Kocaeli’nin spor alanındaki adını tüm Türkiye’ye duyuyor.

Bu kapsamda Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan İller Arası Karate Ligi, 22 Ekim Cumartesi günü Kocaeli’de başladı. 3 ayak üzerinden gerçekleşecek ligin Kocaeli’deki ilk ayağı olan müsabakalara 20 ilden 70 kulüp katılım gösterdi. Bin 117 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği şampiyonada Kocaeli’yi 350 sporcu temsil etti.  Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaları Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de izledi. Yıldırım ve Yavaşer müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti.

4 AYRI KATEGORİDE MÜSABAKALAR

Minik-Yıldız-Ümit ve Genç Bay-Bayan Kumite kategorilerinde kürsü mücadelesi verilen müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı.  3 ayak üzerinden gerçekleşecek lig, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek. Kocaeli’deki bir etap müsabakalarında dereceye giren sporcuların kulüpleri ve isimleri ekteki PDF listesinde bulunuyor.

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