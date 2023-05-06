İlk Tırmanma Yarışı Çanakkale Biga'da

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan Biga Tırmanma Yarışı, 6-7 Mayıs tarihlerinde ICRYPEX, Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla Çanakkale’de gerçekleştirilecek.ÇANAKKALE (İGFA) - İMOK tarafından organize edilen ve 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılacağı yarış, bugün teknik kontrol ve antrenman çıkışları ile başlayacak.

Yarın saat 12.30’da ilk aracın start alacağı organizasyon, 18.00’deki ödül töreni ile son bulacak.