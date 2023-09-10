İlk global anlaşma Atletico Madrid'le

Türkiye’den dünyaya yayılan ve adımları bağışa çeviren ilk sağlık uygulaması olan Help Steps, Türkiye’nin dört büyükleri olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sonra şimdi de dünya devi Atletico Madrid ile işbirliği anlaşmasına imza attı!İSTANBUL (İGFA) - Anlaşmanın imzalanması için İspanya’ya giden Help Steps’in CEO’su Gözde Venedik ve ekibi, Atletico Madrid Kulüp yetkilileri tarafından büyük bir coşku ve nezaketle karşılandı. Kulübün Civitas Metropolitano’da gerçekleşen etkinliği sırasında Atletico Madrid Vakfı Başkanı Adelardo Rodriguez ve efsane oyuncu Roberto Fresnedoso da hazır bulundu.

Tüm stadı “Welcome Help Steps” yazıları ile donatarak işbirliği anlaşmasına verdikleri önemi vurgulayan kulüp yetkilileri “Sosyal sorumluluk temelli bu anlaşmayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz” dediler. Help Steps yazılı resmi formayı imzalayarak Gözde Venedik’e hediye eden yetkililer, atılan adımların ne gibi sosyal sorumluluklara kullanılacağının da programını yaptıklarını ifade ettiler. İspanya basınının büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Atletico Madrid Müzesi ve tüm stadın gezilmesi ile kulüp tarihinin tanıtıldığı programla sona erdi.

Türk kadın girişimci Gözde Venedik’in bularak, tüm dünyanın kullanımına açtığı uygulama Help Steps her geçen gün yeni kullanıcılara ulaşarak “iyilik hareketi”nin daha da yayılmasına aracılık ediyor.

Help Steps CEO’su Gözde Venedik, konuyla ilgili olarak “İlk Global Spor klübü Atletico Madrid ile işbirliğinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu sadece bir başlangıç. Taraftarlar, uygulama aracılığı ile destekledikleri spor kulüplerine adımlarımı bağışlayarak katkı yaparken, spor yapma alışkanlıklarını da geliştirecekler. Kullanıcılarımıza sürprizlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Uygulamayı kullanarak adımlarını HS’ye dönüştürüp, seçtikleri bir kuruma bağış yapabilen kullanıcılar, destekledikleri spor kulüplerine de adımlarını bağışlayarak katkıda bulunabiliyorlar. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan bu işbirlikleri, şimdi de dünyanın 161 ülkesinde kullanılan Help Steps uygulaması aracılığıyla Atletico Madrid taraftarlarına adımlarını bağışlayabilme imkanı sunuyor.