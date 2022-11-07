İkiz kardeşler 'milli' forma giydi

Türkiye-Büyük Britanya maçında dostluk rüzgarları eserken, ikiz kız kardeşler milli forma giydi.ANKARA (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya'yı mağlup ederek play-off'a yükseldiği maçın ardından, sporun dostluk olduğunu gösteren güzel anlar yaşandı.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde dün akşam oynanan maçın bitişi ile Büyük Britanyalı oyuncular ile A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularının birlikte sevinç gösterileri ve çektirdikleri fotoğraflar salonda fair-play rüzgarı estirdi.

https://youtu.be/usSMQnsELV8

Maç sonunda dostluk görüntüleri yaşanırken, maç öncesi seremonide eski bir hentbolcu da olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma her iki takım kaptanına çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu.

Dün akşamın ilginç bir görüntüsü de Milli Takımımız'ın 44-16'lık skorla kazandığı maçta ikiz kardeş milli hentbolcularının, ilk defa A Milli maçta birlikte forma giymesi oldu.

Milli Takımımız’ın kalesini başarıyla koruyan Selen Akalın ve pivot olarak altı gole imza atan Cansu Akalın kardeşler, "Birlikte Ay-Yıldızlı forma altında mücadele etmenin onur ve mutluluğunu yaşadık" dediler.