İbrahim Gökgöz'den büyük başarı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atletlerinden İbrahim Gökgöz, 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Atletizm Şampiyonası’nda kariyerinin en iyi derecelerini koştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Atletizm Şampiyonası hafta sonu Bursa’da gerçekleştirildi. Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki müsabakalara yaklaşık 500 atlet katıldı. Atletler 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, heptatlon (erkekler) ve pentatlon (kadınlar) kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu İbrahim Gökgöz, çıktığı 800 ve 400 metre müsabakalarında kariyerinin en iyi derecesini koştu. 400 metreyi 53. 21 ile koşan Gökgöz, 800 metrede ise 1.58.31 derecesini elde etti. Avrupa Şampiyonası’na katılmak için gereken 1.56 barajına 2 saniye gibi bir derece ile kaçıran Gökgöz, 25 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan Yıldızlar Şampiyonası’nda bu sefer barajı geçerek Avrupa Şampiyonası biletini almaya çalışacak.