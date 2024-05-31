Hürspor’da gelecek emin ellerde

Orhangazi Hürspor Kulübü yeni sezon için Süper Amatör Küme mücadelesi için hazırlıkları Hürriyet Mahallesi Muhtarı ve Kulüp Başkanı İlhami Akdağ ve yönetim kurulu ile sürdürürken altyapıyı da ihmal etmeden çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Hürspor Futbolda Altyapı olarak tüm yaş kategorilerinde mücadele ederken genç takım için de hazırlılara başladı. Orhangazi İlçe Stadında Kulüp Yöneticisi Muharrem Değirmen nezaretinde antrenmanlarına devam eden Hürspor alt yapı takımları geçmişten aldığı güç ve temelle her sene beş kategoride müsabakalara katılarak Orhangazi'de çok sayıda çocuğa lisanslı oynama imkânı sunuyor.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı ve Hürspor Başkanı İlhami Akdağ; “Altyapıya verdiğimiz önem ile geleceğin yıldızı olacak çocuklarımıza “Arma” yolunda başarılar diliyor, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Altyapıya olan güvenimiz ile daha nice genç yıldızlar, “Arma” yolculuğunda bizlere katılacaktır. Geleceğimiz emin ellerde.

Altyapımıza verdiğimiz önem ortada. Hürspor bu sezon altyapısına önem verecek ve başarıya kendi yetiştirdiği çocuklarla ulaşacak. Bunun için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Orhangazi ve Bursa futboluna yetenekli futbolcular yetiştireceğiz. Bu manada bizlerden desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursaspor Basket Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, Orhangazi İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Ali Koşan, önceki dönem Başkanlarımız Hayrettin Taşçı ve Gökhan Metin, Kent Konseyi ve Orhangazi FK Başkanı Şinasi Kaya ile destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. ” ifadelerini kullandı.