Hull Cıty, Antalya’ya geliyor

Hull City ve taraftarları Corendon Airlines’ın Hull City için özel tasarladığı uçak ile 18 Mart’ta Antalya’ya gelecek.ANTALYA (İGFA) - Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için “Corendon Airlines”ın Hull City için özel tasarladığı uçak ile Antalya’ya geliyor.

Antalya’da 18-23 Mart tarihleri arasında kamp yapacak olan Hull City takımını taraftarları yalnız bırakmayacak. Acun Ilıcalı, Hull City'nin 100 taraftarını da Antalya'ya getiriyor. Hull City’nin resmi hesabından yapılan “Tigers on Tour” kampıyla ilgili paylaşım ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hull City taraftarları, 2022 yılından bu yılında takımın seyahat sponsoru olan Corendon Airlines’in özel olarak hazırlattığı kaplan giydirmeli uçakla Antalya’ya gelerek hem doyasıya tatil yapacak hem de takımının kamp programını yakından takip edecek. Hull City kulübü, İngiltere ve Türkiye arasında kültürel köprü olmaya devam ediyor.

Hull City, “Tigers on Tour” kapsamında karayip ada ülkesi olan Curaçao’nun aynı dönemde Antalya’da kamp yapacak olan Curaçao Milli Takımı ile dostluk maçı yapacak. Hull City, 23 Mart’a kadar Antalya’da kamp yapmaya devam edecek.