Bursa'da hafta sonu gerçekleştirilen Eker I Run’da, Hitachi Astemo Türkiye çalışanları Tohum Otizm Vakfı için koştu.BURSA (İGFA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası, birbirinden farklı alanlarda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Firma, bu yıl 9.’su düzenlenen Eker I Run Koşusu’nda Tohum Otizm Vakfı için koştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, bu yıl ‘9. Eker I Run ile ritmini yakala" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 63kişilik bir ekiple yer aldıklarını belirterek, çalışanlarıyla birlikte bu yıl Tohum Otizm Vakfı için koştuklarını söyledi.

Böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldıkları için oldukça mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Bayram, etkinliğin spor, iyilik, motivasyon ve eğlence dolu programıyla oldukça keyifli geçtiğini kaydetti. Organizasyon aracılığı ile Tohum Otizm Vakfı’na destek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Bayram, “Her çocuğun hayalleri vardır. Hayallerine ulaşmaları için de en büyük ihtiyaçları eğitimdir. Onların hayallerine hep birlikte ortak olma adına var gücümüzle koştuk. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hayalleri gerçekleşsin diye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.