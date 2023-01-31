Hentbolde Türkiye Kupası 8'li final kuraları çekildi

HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası’nda Sekizli Final kura çekimi Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Kura çekimine THF Yönetim Kurulu üyesi Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ile kulüp yetkilileri katıldı.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda Sekizli Final 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Bolu’da Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kastamonu Belediyesi, Armada Praxis Yalıkavak Spor, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa takımlarının mücadele edeceği HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda Sekizli Final eşleşmeleri şöyle oluştu:

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Sekizli Final, 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında Konya’da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak.Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediye, Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Spor Kulübü ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi'nin mücadele edeceği Sekizli Final eşleşmeleri şöyle oluştu: