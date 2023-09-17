Hentbolde 'Süper'lerde 4. hafta müsabakaları sürüyor
2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 4. haftasında dört karşılaşma tamamlanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 4. haftasında bugün Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyesi maçı oynandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmaların THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandığı Kadınlar Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Kastamonu Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 38-22'lik skorla yendi.
Dün yapılan maçlarda Tekirdağ Süleymanpaşa deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 36-24, Konyaaltı Belediyesi kendi evinde Anadolu Üniversitesi'ni 35-23, Armada Praxis Yalıkavak da, Yenimahalle Belediyesi'ni 40-36’lık skorla mağlup etti.
Ligde 4. hafta 18 Eylül'de oynanacak İzmir Büyükşehir Belediyesi-Görele Belediyesi maçı ile son bulacak.
Erkekler Süper Ligi'nde ise dün oynanan tek müsabakada ise Beşiktaş Safi Çimento, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 41-19’luk skorla yendi.
Ligde 4. hafta maçları THF TV YouTube kanalında yayınlanırken, 19 Eylül 2023 günü saat 16.00'da oynanacak olan Sakarya BBSK - Spor Toto müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kadınlar Süper Ligi 4. Hafta maçları
Kastamonu Belediyesi 38-22 Aksaray Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 24-36 Tekirdağ Süleymanpaşa
Konyaaltı Belediyesi 35-23 Anadolu Üniversitesi
Armada Praxis Yalıkavak 40-36 Yenimahalle Belediyesi, 18 Eylül Pazartesi İzmir Büyükşehir Belediyesi-Görele Belediyesi (16.00)
Erkekler Süper Ligi 4. Hafta maçları
Beşiktaş Safi Çimento 41-19 Trabzon BBSK
17 Eylül Pazar
Konya BBSK - İzmir BBSK (13.00)
Köyceğiz Belediyesi - Beykoz Belediyesi (14.00) 19 Eylül Salı Nilüfer Belediyesi - Rize Belediyesi (15.00)
Sakarya BBSK - Spor Toto (16.00)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Rizespor
|5
|10
|3. Fenerbahçe
|3
|9
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|4
|10
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|4
|4
|15. Wolves
|5
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Real Betis
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|6
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Celta Vigo
|5
|4
|15. Getafe
|4
|4
|16. Villarreal
|4
|3
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0