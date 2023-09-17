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Hentbolde 'Süper'lerde 4. hafta müsabakaları sürüyor

SPOR 17.09.2023, 09:14
Hentbolde 'Süper'lerde 4. hafta müsabakaları sürüyor

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 4. haftasında dört karşılaşma tamamlanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 4. haftasında bugün Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyesi maçı oynandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmaların THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandığı Kadınlar Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Kastamonu Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 38-22'lik skorla yendi.

Dün yapılan maçlarda Tekirdağ Süleymanpaşa deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 36-24, Konyaaltı Belediyesi kendi evinde Anadolu Üniversitesi'ni 35-23, Armada Praxis Yalıkavak da, Yenimahalle Belediyesi'ni 40-36’lık skorla mağlup etti.

Ligde 4. hafta 18 Eylül'de oynanacak İzmir Büyükşehir Belediyesi-Görele Belediyesi maçı ile son bulacak.

Erkekler Süper Ligi'nde ise dün oynanan tek müsabakada ise Beşiktaş Safi Çimento, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 41-19’luk skorla yendi.

Ligde 4. hafta maçları THF TV YouTube kanalında yayınlanırken, 19 Eylül 2023 günü saat 16.00'da oynanacak olan Sakarya BBSK - Spor Toto müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlar Süper Ligi 4. Hafta maçları Kastamonu Belediyesi 38-22 Aksaray Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 24-36 Tekirdağ Süleymanpaşa
Konyaaltı Belediyesi 35-23 Anadolu Üniversitesi
Armada Praxis Yalıkavak 40-36 Yenimahalle Belediyesi, 18 Eylül Pazartesi İzmir Büyükşehir Belediyesi-Görele Belediyesi (16.00)

Erkekler Süper Ligi 4. Hafta maçları Beşiktaş Safi Çimento 41-19 Trabzon BBSK 17 Eylül Pazar Konya BBSK - İzmir BBSK (13.00)
Köyceğiz Belediyesi - Beykoz Belediyesi  (14.00) 19 Eylül Salı Nilüfer Belediyesi - Rize Belediyesi (15.00)
Sakarya BBSK - Spor Toto (16.00)

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