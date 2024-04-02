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Hentbolde A Milli Kadınlar'dan Karadağ hazırlığı

2024 Avrupa Şampiyonası 6 Eleme Grubu'ndaki 5 maçında yarın Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı başantrönürü Costica Buceschi, A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncusu Aslı İskit Çalışkan katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi

SPOR 02.04.2024, 18:23
Hentbolde A Milli Kadınlar'dan Karadağ hazırlığı

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki 5. maçında yarın Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak A Milli Kadın Hentbol Takımı başantrönürü Costica Buceschi, A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Betül Yılmaz ve oyuncusu Aslı İskit Çalışkan katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.RİZE (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Karadağ maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Yenişehir Spor Salonu'ndan düzenlenen toplantıda Costica Buceschi, grubun en zor maçını oynayacaklarını belirterek, "Maçın önemi çok yüksek. Karadağ, Avrupa Şampiyonasında hiç müsabaka kaybetmedi. Son Avrupa Şampiyonasında bronz madalya almış kuvvetli bir ekip. Puan almak bizim için oldukça önemli bu maçta. Bu düşünce ile mücadeleye hazırlandık." dedi.

Buceschi, "Karadağ kuvvetli defans yapan, bu nedenle az gol yiyen bir ekip. İlk başta bizde kuvvetli defans kurmalıyız. Hücumda anlık pozisyon ve oyunlarla gol bulmalıyız. İyi savunmanız olmazsa başarı elde etmeniz zor. Pozisyona göre iyi savunma yapmamız lazım, hücum geçişlerinde başa baş gol bulabiliriz." şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Aslı İskit Çalışkan de, Karadağ'ın güçlü bir ekip olduğunun takım olarak farkında söyleyerek, "Önemli oyuncuları var. Avrupa Şampiyonasında Fransa’yı yenip madalya alan bir ekip. Seyircimize büyük bir iş düşüyor. Yarın bize destek versinler. Bizim çok ihtiyacımız olacak. Onlar bizim itici gücümüz olacak." dedi.

Rize’de daha önce sporcu olarak oynadığını kaydeden Aslı İskit, "Rize taraftarını biliyorum. Karadağ takımında birlikte oynadığım 4 oyuncu var. Onlarda Ankara, İstanbul yerine Rize'yi duyunca şaşırarak bana sordular. Onlara, Rize taraftarının salonu doldurmaları halinde nasıl bir itici güç olduğunu anlattım. Burayı biliyorum. Eğer gerçekten yanımızda olurlarsa maçın belirleyicisi olabilirler." diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ise grupta yerlerinin belirlenmesi adına önemli olduğunun altını çizerek, "Rakibimiz önemli ekip ama bizde giderek güçlenen bir ekibiz. Taraftarımıza güveniyoruz. Onların desteği ile grupta yerimizi güçlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Bulgaristan'dan Svetoslav Yovchev ve  Zvezdelin Yonchev yönetecek.

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise A Milli Takımı, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.

A MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU:

Kaleci: Merve Erbektaş (Kastamonu GSK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu GSK)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld. SK)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Betül Yılmaz (Kastamonu GSK), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld. SK)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld. SK), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Yasemin Sahin (Kastamonu GSK),

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld. SK), Fatma Küçükyıldız Özdemir (NEKA), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld. SK)

Sağ Kanat: Aysenur Kara (Görele Bld SK), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK)

Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu GSK), Ceren Demircelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu GSK),

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Adnan Ekmekçi (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

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