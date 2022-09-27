Hentbolde 1. Lig fikstürü çekildi

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda Kadınlar ve Erkekler 1. Lig fikstür çekildi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yeni takımı 'Poyrazın Kızları' Kadınlar B grubunda mücadele edecek.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 1. Lig fikstür çekimi Ankara'daki THF Konferans Salonu'nda yapıldı.

Fikstür çekimine THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran ve Genel Koordinatör Zeki Pehlivan ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar 1. Lig'de 11'er takımdan oluşan iki grupta karşılaşmalar 15 Ekim'de başlayacak, Erkekler 1. Lig ise 9'ar takımdan oluşan iki grupta maçlar 16 Ekim tarihinde başlayacak.

KADINLAR A GRUBU 1. HAFTA MAÇLARI YOZGAT ASP GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - OĞUZELİ HEM SPOR KULÜBÜ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SK.

OLİMPİK PAZAR SPOR KULÜBÜ - KASTAMONU DİNAMİK SPOR KULÜBÜ

SAMSUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - SİVAS BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

KIRŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SK. - ARTVİN 7 MART SPOR KULÜBÜ

KADINLAR B GRUBU 1. HAFTA MAÇLARI POLATLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - BAY

GÖKTÜRK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - BOLU BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB. - CENT KOLEJİ SPOR KULÜBÜ KARAMAN MİNİK ATILIM SPOR KULÜBÜ - ESKİŞEHİR HENTBOL SPOR KULÜBÜ

KONYAALTI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - AKSARAY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

ANTALYA GAZİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - İZMİR GENÇLİK HİZ VE GSK

ERKEKLER 1. LİG A GRUBU 1. HAFTA MERSİN İDMANYURDU SPOR KLB. - RİZE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

1955 BATMAN BLD. SPOR KLB. - YOZGAT BLD. BOZOK HENTBOL SK.

SEYHAN BELEDİYESİ SPOR KLB. - SİVAS GENÇLİK SPOR KLB.

VAN EREK BEŞ YILDIZ SPOR KLB. - GÜNEYSU SPOR KULÜBÜ

ERKEKLER 1. LİG B GRUBU 1. HAFTA GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ - BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SK.

KARABÜK YENİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KLB. - ZEYTİNBURNU IRMAK SPOR KLB.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK. - AS HENTBOL EĞİTİM SPOR KULÜBÜ

ANTALYA GAZİ GENÇLİK SPOR KLB. - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ KLB.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK. - BAY