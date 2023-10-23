Hentbolda uluslararası iş birliği güçleniyor

Almanya Hentbol Federasyonu ile Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliği başlatma konusunda aldığı karar doğrultusunda çalışmalar artarak sürüyor.ANKARA (İGFA) - Almanya ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasındaki iş birliği güçleniyor.

Türk antrenörlere hentbol bilgisi aktarmak ve aynı zamanda Almanya’da daha fazla Türk asıllı çocuğun hentbol sporuna katılımını sağlamak amacıyla karşılıklı desteği hedef alan bir proje kapsamında ilk olarak THF, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Almanya Hentbol Federasyonu (DHB) tarafından Ankara’da bir “Mini Hentbol Semineri" düzenlendi. Dr. Ina Knobloch, Matthias Kornes ve Dr. Julian Bauer, Türkiye’yi ziyaret ederek altyapılarda çalışan antrenörlere yönelik bir eğitim verdi.

Türkiye ile Alman Hentbol Federasyonları arasındaki bir sonraki buluşma yeri de belli oldu. Münih'te 5 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek “Hentbol Günü” gününde “HandbALL TOGETHER" etkinliği kapsamında iki federasyon yetkilileri ortak çalışma yürütecek. Bu büyük hentbol şenliğinin bir parçası olarak, Almanya ile Türkiye'nin U18 kadın milli takımları arasında saat 14.00’te bir milli müsabaka oynanacak.

DHB İCRA KURULU BAŞKANI SCHOBER: "İŞ BİRLİĞİMİZ MÜKEMMEL BİR ÖRNEK"

"Almanya Hentbol Federasyonu olarak uluslararası hentbol ailesinde daha fazla aktif olmak, hentbol gelişimi için hem diğer federasyonlardan öğrenmek hem de kendi bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuşan Almanya Hentbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Mark Schober konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Hentbol Federasyonu ile yakın iş birliğimiz de bunun mükemmel bir örneğidir. Bu iş birliğine Kasım ayının başında yeni bir enerji kazandıracağız ve bundan mutluluk duyuyoruz."

Almanya Hentbol Federasyonu Çocuk ve Okul Hentbolu Sorumlusu Ben Schulze şu düşünceleri paylaştı: "Ankara'da Eylül ayının ortalarında başlattığımız bu etkileşim, çocuk hentbolu alanındaki kapasite geliştirme çabamızda önemli bir adımdır. Türkiye Hentbol Federasyonu ile sürdürdüğümüz yakın iş birliği, aynı zamanda Almanya'daki Türk asıllı çocukları hentbola kazandırmaya yönelik çabalarımız açısından da temel bir unsurdur"