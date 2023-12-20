Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası başlıyor... İlk maç Bursa'dan

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası müsabakaları altı takımın mücadele edeceği 1. Tur karşılaşmaları ile başlıyor.ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak ve çift maçlı eleme usulü oynanacak 1. Tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne katılmaya hak kazanacak.

2022-2023 Sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ni ilk beş sırada tamamlayan Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, İzmir BBSK, Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyesi Çeyrek Final'e doğrudan katılacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. Tur Programı:

1. MAÇLAR

21 Aralık 2023 / 17.00 Bursa BBSK -Görele Bld. (Mudanya S.S)

22 Aralık 2023 / 17.00 Yenimahalle Bld. - Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

27 Aralık 2023 / 17.00 Aksaray Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa (Marmara Ereğlisi)

RÖVANŞ MAÇLARI:

28 Aralık 2023 / 17.00 Görele Bld.-Bursa BBSK (13 Şubat S.S.)

28 Aralık 2023 / 18.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Bld. (Porsuk S.S.)

28 Aralık 2023 / 17.00 Tekirdağ Süleymanpaşa -Aksaray Bld. (Marmara Ereğlisi)