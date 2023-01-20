Hentbolda ikinci devre başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, hentbolda ikinci devrede galibiyet için parkeye çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci devresinde perde açılıyor. Büyükşehir Belediyesi hentbol Takımı, ligin 13. haftasında Mihalıççık Spor Kulübü’nü konuk edecek.

21 Ocak Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Sporseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği mücadele TRT Spor Yıldız kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin ikinci devresinde ilk maçına çıkacak. Ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Büyükşehir, Mihalıççık Spor Kulübü’nü 21 Ocak Cumartesi günü konuk edecek. Serdivan Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada ilk düdük 15.00’de çalacak.

Sporseverlerin ücretsiz olarak takip edeceği mücadele TRT Spor Yıldız kanalından da canlı olarak ekranlara gelecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 13. haftasında oynanacak mücadeleye tüm sporseverler davet edildi.