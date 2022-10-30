Hentbolda erkeklerde 6. hafta sonuçları
Hentbolda Erkekler Süper Ligi 6. haftasında tek maç oynandı.ANKARA (İGFA) - Hentbolda Erkekler Süper Ligi 6. haftasında bugün tek karşılaşma yapılırken,Erkekler 1. Lig 3. haftasında tüm maçlar tamamlandı.
Erkekler Süper Ligi 6. Hafta Sonuçları şöyle: Nilüfer Belediye 38-23 Köyceğiz Belediyesi
Erkekler 1. Lig A Grubu Sonuçları
1955 Batman BLD. 37-37 Mersin İdmanyurdu
Seyhan Belediyesi 32-28 Rize Belediyesi
Van Erek Beş Yıldız 26-44 Yozgat Belediyesi
Sivas Gençlik 31-32 Güneysu
Erkekler 1. Lig B Grubu Sonuçları:
Karabük Yenişehir 34-33 Göztepe
Konya B. Belediyesi 38-41 Bahçelievler Belediyesi
Antalya Gazi Gençlik 26-26 Zeytinburnu Irmak
Sakarya B. Belediyesi 34-37 AS Hentbol Eğitim
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|10
|8
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Hatayspor
|10
|10
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|22
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Bodrumspor
|10
|18
|4. Pendikspor
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|11
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Osasuna
|12
|20
|7. Athletic Bilbao
|11
|18
|8. Villarreal
|11
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
|20. Elche
|11
|4