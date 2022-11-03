Hentbolda Erkekler'de 6. hafta maçları tamamlandı

Hentbolda Erkekler Süper Ligi 6. haftası bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Erkekler Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Spor Toto, Mihalıççık’ı 29-28 mağlup ederken, Beykoz Belediyesi de deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni 33-26’lık skorla yendi.

Erkekler Süper Ligi 6. Hafta Sonuçlar şöyle:

Spor Toto 29-28 Mihalıççık ,

Trabzon Büyükşehir 26-33 Belediyesi - Beykoz Belediyesi

Nilüfer Belediye 38-23 Köyceğiz Belediyesi

MKE Ankaragücü 34-28 Ümraniye Belediyesi

Hatay B. Belediyesi 35-31 Sakarya B. Belediyesi Kiş.

İzmir B. Belediyesi 24-23 Beşiktaş Yurtbay Seramik