Hentbol 'süper lig'lerinde üçer karşılaşma oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftası oynanan üç karşılaşma ile başlarken, Erkekler Süper Ligi 13. haftasında da üç müsabaka yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'nda süper liglerde üçer karşılaşma oynandı

Hentbol Kadınlar ve Erkekler süper liglerinde alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig 12. Hafta Müsabakaları Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş 31-32 İzmir Büyükşehir Belediyesi

Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü 34-27 Anadolu Üniversitesi GSK

Armada Praxıs Yalıkavak SK 29-25 Totemcard Adasokağı

23 Ocak 2023 Pazartesi 16.00 Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü - Görele Belediyesi Spor Kulübü

26 Ocak 2023 Perşembe 14.00 Kastamonu Belediyesi GSK - Konyaaltı Belediye Spor Kulübü

Erkekler Süper Lig 13. Hafta Müsabakaları Nilüfer Belediyespor Kulübü 42-31 Trabzon Büyükşehir Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK 32-33 Özel Vefakent Hatay Büyükşehir B. GSK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SK 38-29 Mihalıççık Spor Kulübü

Beşiktaş Yurtbay Seramik 37-26 Ümraniye Belediyesi GSK

22 Ocak 2023 Pazar 14.00 Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü - Spor Toto Spor Kulübü

22 Ocak 2023 Pazar 16.00 Beykoz Belediye GSK – MKE Ankaragücü Mamak B. Hentbol K.