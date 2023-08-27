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Hentbol Süper'de ilk hafta sonuçları

SPOR 27.08.2023, 19:00
Hentbol Süper'de ilk hafta sonuçları

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftası bugün oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni 29-28 mağlup ettiği maç ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi’ni deplasmanda 28-25; Spor Toto, Köyceğiz Belediyesi’ni 36-26; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 45-29; Bahçelievler Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 29-28 ve Beykoz Belediyesi de deplasmanda Yunus Emre’yi 47-30 mağlup etti.

Erkekler Süper Ligi 1. hafta son maçı Beşiktaş ile Bursa Nilüfer Belediyesi arasında 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta

Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24  İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediyesi  34-41 Kastamonu Belediyesi Anadolu Üniversitesi  28-29 Bursa Büyükşehir Belediye Konyaaltı Belediye                    Bay

Erkekler Süper Ligi 1. Hafta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 45-29 Konya Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi 28-29 Bahçelievler Belediyesi Spor Toto 36-26 Köyceğiz Belediyesi Rize Belediyesi 25-28 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre 30-47 Beykoz Belediyesi

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