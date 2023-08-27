Hentbol Süper'de ilk hafta sonuçları
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftası bugün oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni 29-28 mağlup ettiği maç ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi’ni deplasmanda 28-25; Spor Toto, Köyceğiz Belediyesi’ni 36-26; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 45-29; Bahçelievler Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 29-28 ve Beykoz Belediyesi de deplasmanda Yunus Emre’yi 47-30 mağlup etti.
Erkekler Süper Ligi 1. hafta son maçı Beşiktaş ile Bursa Nilüfer Belediyesi arasında 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta
Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediyesi 34-41 Kastamonu Belediyesi Anadolu Üniversitesi 28-29 Bursa Büyükşehir Belediye Konyaaltı Belediye Bay
Erkekler Süper Ligi 1. Hafta
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 45-29 Konya Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi 28-29 Bahçelievler Belediyesi Spor Toto 36-26 Köyceğiz Belediyesi Rize Belediyesi 25-28 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre 30-47 Beykoz Belediyesi
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Sivasspor
|3
|5
|3. Konyaspor
|3
|5
|4. Kasımpasa
|3
|5
|5. Kayserispor
|3
|5
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Alanyaspor
|2
|4
|8. Galatasaray
|2
|4
|9. A.Demirspor
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Beşiktaş
|2
|4
|12. Rizespor
|3
|4
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Altay
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Ümraniye
|3
|2
|15. Göztepe
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|3
|9
|2. West Ham United
|3
|7
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Rayo Vallecano
|2
|6
|5. Valencia
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Cadiz
|3
|4
|9. Deportivo Alaves
|2
|3
|10. Athletic Bilbao
|2
|3
|11. Osasuna
|3
|4
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0