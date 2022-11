Hentbol sporu okullara girecek (ÖZEL RÖPORTAJ)

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İGFA'ya yaptığı özel açıklamada yönetime gelmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türk Hentbolunda yaşanılan gelişmelere dair bilgilendirmelerde bulunurken, yeni hedeflerine dair mesajlar paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, yönetime gelmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türk Hentbolunda yaşanılan gelişmeler, hedefleri ve projelerini anlattı.

Yeni yönetim olarak göreve geldiğinizden bu yana yaklaşık bir yıl oldu. Türk hentbolunda neler değişti?

Hentbolda şu an çok pozitif bir algı var, herkes ivmenin pozitif yönde değiştiğini görüyor, bu yönde herkes katkısını sağlıyor. Türkiye'deki hentbol potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli projelerimiz var. Bunlardan bazılarını hayata geçirdik ve sağlam adımlarla ilerliyoruz bu yolda.

Hentbola olan ilgi arttı mı? Hentbolu önde gelen sporlar arasında olması için ne tür planlarınız ve projeleriniz var?

Görsel olarak seyirciyi daha fazla cezbedici, zeminleriyle, salonlarıyla daha fazla ilgi duyulacak bir hentbol istiyoruz. Her organizasyonumuzu önemsiyor ama işin eğlence tarafını da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Her geçen gün hentbolu daha fazla seyirciyle buluşturmak hedefimiz. Hafta içi maçlarının da nedeni bu. Hem canlı yayınların hem de izlenebilirliğin daha yüksek olabileceği farklı günlerde maçlarımızı yayınlatarak seyircilerle buluşturmak istiyoruz.

Lig heyecanı başladı. Bu heyecanı sporseverlerle paylaşmak için organizasyonda ne gibi değişiklikler yaptınız?

Hentbolda geçtiğimiz sezon bütün liglerde yüksek katılım oldu. Özellikle alt yapılardaki katılım sayısı bizi çok etkiledi. Yönetime geldikten sonra 52 yeni takımın oluşmasıyla da hentbola ekstra bir ilginin olduğunu gördük. Bu ilgi giderek büyüyecek ve hentbolu güçlendirecek. Federasyon olarak geçtiğimiz Haziran’da Hentbol Şurası’nı topladık. Gelen taleplerle oyun yapılarında ve statülerde bazı değişiklikler yapıyoruz. Süper Lig ve diğer ligleri play-off ile sonuçlandırarak heyecanı daha da üst seviyelere taşıyacağız. Camianın da bunu yoğunlukla istediğini görüyoruz. Play-off’da çok daha heyecanlı, dikkat çekici müsabakalar olabiliyor.

Önümüzdeki sezonlarda Beşiktaş dışında yine büyük kulüp takımlarının lige katılması için bir çalışmanız var mı?

Hentbolda daha önce var olan büyük camiaya sahip kulüplerimizin geri dönmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ligde Beşiktaş zaten lig başladığından bu yana hentbolun önde gelen kulüplerinden. Bu sezon MKE Ankaragücü lige dönüş yaptı. Trabzonspor ile görüşmemiz oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleriyle de mutlaka görüşmelerimiz olacak. Hentboldaki rekabeti, yüksek enerji ve seyirci kapasitesini kulüplerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Biz iklimi doğru hale getireceğiz ve bu kulüplerimiz de bu iklimin içerisinde, hentbolun içinde olmak isteyecekler. Büyük kulüplerin seyircilerinin de hentboldaki rekabetten çok ama çok keyif alacağını düşünüyoruz.

Milli Takımlar düzeyinde neler değişti? İslami Dayanışma Oyunları'nda başarı yakalandı. Milli Takımlar düzeyinde hedefleriniz neler?

Milli Takımlarda sürekli kamplar düzenleyerek oyuncuları davet ediyoruz ve gelişimlerini gözlemliyoruz. Hem teknik kadrolara hem de sporculara şunu aşılamaya çalıştık, milli takımla çıkılan her maç dünya şampiyonuna karşı da çıkılsa, olimpiyat şampiyonuna karşı da çıkılsa kazanılmak üzere çıkılır. Erkekler A Milli Takımımızla, Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak Türk hentbolu için bir ilki başarmak istiyoruz. Almanya'da seyircimizin önünde Avrupa hentbolunda bir sürpriz gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Genç, dinamik, hedefleri olan, her maça kazanmak için çıkan bir milli takımımız var. Teknik ekibimiz ve sporcularımıza da güveniyoruz ve hentbol camiası olarak her zaman yanlarında olacağız. Van'da Kuzey Makedonya karşısına müthiş seyirci desteğiyle oynadık. Milli Takım’ın Van’da oynaması önemliydi. Hentbol heyecanının tüm yurtta yaşanmasını istiyoruz. Bu konuda kentlerimiz çok istekli. Van’da çok büyük coşku ve destek gördük. Bu coşkuyu diğer şehirlerimizde de yaşayacağımıza inanıyorum.

Kadın A Milli Takımımız da 2023 Dünya kupası elemelerinde 5 ve 6 Kasım’da Büyük Britanya ile Ankara’da iki önemli maça çıkacak. Kadın hentbolu bizim için çok değerli. Aynı şekilde Kadın Milli Takımlarımız da aynı şekilde. Göreve gelir gelmez baş antrenörümüz Costica Buceschi ile anlaştık. Genç, dinamik ve büyük hedefleri olan bir takım yaratıyoruz. Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon olan takımımızdan çok önemli başarılar bekliyoruz.

U16 Kızlar Milli Takımı ile ilgili bir tanıtım toplantısı düzenlediniz. Projeyi anlatır mısınız?

Milli Takımlar düzeyinde kadın hentbolu için çok önemli bir projenin tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptık. Cent Koleji ile yürüttüğümüz projede, U16 Kız Milli Takımı oyuncularımızdan ilk etapta 12’si bu kolejde tam burslu eğitime başladı. Cent Koleji Spor Kulübü olarak da Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etmeye başladılar. Takımın eğitim giderleri Cent Koleji, barınma giderleri de federasyonumuz tarafından karşılanıyor. Bizi çok heyecanlandıran bu projede çok farklı sonuçlar elde edeceğimizi ve kızlarımızla gurur duyacağımızı düşünüyorum. Bu sadece iki yıllık bir plan değil. Hedefimiz olimpiyatlar. Bu kızlarımız yakın gelecekte A Milli Takımımızın temeli olarak uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atacaklar.

Hentbolda önemli uluslararası turnuvalara ev sahipliği için başvurularınız oldu. Nasıl sonuçlandı?

Uluslararası arenada Türk hentbolunu marka olarak en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun için ülkemizin güzelliklerini, avantajlarını kullanmamız gerekiyor. İlişkilerimizi güçlü tutuyor ve uluslararası şampiyonalar için Avrupa ve Uluslararası Hentbol Federasyonları ile diğer spor paydaşlarıyla da iletişimi yoğunlaştırdık. Bunun meyvelerini de EHF Kongresi’nde aldık. İcra Komitesi, yaptığı toplantıda Plaj Hentbolu U17 Avrupa Şampiyonası'nın 29 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmesi kararı aldı ve turnuva için çalışmalara hemen başladık. Yine bu toplantıda, U17 Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağının ülkemizde düzenlenmesine karar verildi. 2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Şampiyonanın diğer ayağı ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Bunun yanı sıra diğer adaylık başvurularımız da sürüyor.

Kadın ve çocuk hentbolunda iddialısınız, "Hentbolu sokağa indirmek" gibi bir hedefiniz var bahseder misiniz?

Hentbolun popülaritesini artırmak için sokaktaki çocuğun hentbol oynayabilmesi için, hentbolu sevebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş hentbol sahalarının var olan basketbol sahaları gibi göze de aşina gelmesi için branşın tanıtılması için belediyelerimizle görüşüyoruz. Okullar çok kıymetli. Okul bahçelerinde hentbol sahaları olması için çalışmalarımız var. Okul takım sayılarımızı çok ciddi oranlarda artırmak için çalışmalarımız var. Spor liseleriyle ilgili çalışmalarımız var. Diğer yandan Hentbol Akademisi’ni kurduk, çocukların başlangıç noktası, Ankara'daki merkezimizde prototip çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışmayı bütün illerimize yayacağız. Hentbolu sokağa indirmek, plaj hentbolunu daha yaygınlaştırmak, çocukların kalbine dokunmak bizim için her zaman çok önemli. Futbol Türk halkının yüreklerinde yer etti. Hentbol da futbola çok benzer. Kaleyi duvara da çizilebilir, iki taştan da oluşturabilirsiniz. Hentbol da sokaklarda oynanabilir.

Açıklamadığımız projelerden, "Hentbolda mahalle maçı” olgusunu hayata geçirmek istiyoruz, bununla ilgili de Bursa, Adana ve İstanbul’da görüşmeler yaptık. Daha küçük alanlarda, dörder kişiden oluşan takımlarla sokakta, “hentbolu sokağa indireceğiz” sloganımızla paralel mahalle maçları organize etmek istiyoruz. Hentbolu kolay ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz.

Kadın hentbolu konusunda neler yapıldı?

Yönetim olarak kadınları önceleyen anlayışa sahibiz. Cinsiyet eşitliğinden yana ve hatta kadın sporcunun sayısal olarak daha fazla olması yönünde tutum sergiliyoruz. Seçilirken iki kadın yönetim kurulu üyemizle yola çıktık. Göreve başlamamızın ertesinde Kadın Hentbol Kurulu’nu oluşturduk ve kurul hentbolda eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir spor yapısının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlk olmak üzere kadın gözlemci kursu açtık. Çok sayıda yeni kadın hakem ve gözlemcimiz oldu. Hakemlerimize konu gelmişken, çok önemli bir aşama daha sağladık. Uzun zamandan beri uluslararası hakem çıkartamıyorduk. Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez bir Türk hakem çifti görev alacak. Hentbol Süper Ligi'nde görev yapan hakemlerimiz Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz, 12-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Polonya ve İsveç'in ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alarak bir ilki gerçekleştirecekler. Yine Plaj hentbolu hakem çiftimiz olan Levent Ulaş Bilgi ve Emre Çetindemir'e, EHF tarafından hakem kokartı verildi. Bilgi ve Çetindemir çifti uzun bir süreden sonra uluslararası kokart takan ilk çiftimiz oldular.

Çalışmalarınızın sonuçlarını hentbol ekonomisi açısından gördünüz mü?

Federasyon olarak özellikle iletişim alanında çok önemli adımlar attık. Bu konuda kulüplerimizle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz, biz onlarla güçlüyüz, onlarla birlikte hareket ettiğimiz zaman daha büyük bir alana hakimiyet kuruyoruz.

Federasyon olarak çeşitli sponsorluklara imza attık, her aldığımız sponsorlukta güçleneceğiz, güçlendikçe kulüplerimizi de güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız, paylaşacağız. Sonunda kazanan bir camia olacak, hentbol algı olarak çok pozitif ilerliyor, ilerleyişini devam ettirecek. Bu kapsamda Acıbadem’in sağlık sponsorluğunu güncelledik. Molten toplarıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Mercedes milli takımlarımızın ulaşım sponsorluğunu üstlendi. HDI Sigorta Türkiye Kupası’na büyük katkı sağladı. Arkasından Türk Hava Yolları, Kiğılı ve Raru hentbola büyük güç veren firmalar arasına girdiler. Yeni sponsorlar da yolda camiamızla paylaşacağız. Bizler federasyon yönetimi olarak kaynak yaratmalıyız. Yarattığımız kaynaklarla da kulüplerimizi güçlendirmeliyiz.

Kurumsal anlamda ne gibi değişiklikler oldu?

Hentbolun marka değerini artırmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Kurumsal kimliğimizi geliştirdik, Federasyon ve lig logolarımızı yeniledik. Günümüzde geleneksel medyanın yanında çok etkili sosyal medya mecraları var. Orada da çok güçlü olmak gerekiyor. Reklam ölçümlerimiz var, reklam gelirlerimiz artıyor, çok daha yukarılara çıkacak. Bu açıdan kulüplerimize de bazı sorumluluklar düşüyor. Sponsorlarına neler kazandırdıklarını ölçümletmeli ve sponsorlara neler kazandırdıklarını göstermeliler. “Kazan-kazan” ilkesiyle hareket etmek zorundayız. Sponsorluk departmanlarını çok önemsemeliler. Zaman içinde bunların da olacağına inanıyorum.