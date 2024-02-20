Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 17. hafta sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 17. hafta maçları tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 17. Hafta maçları tamamlandı. Görele Belediyesi- Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşması TRT Spor Yıldı kanalından, diğer dört maçta THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kadınlar Süper Ligi 18. Hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 17. Hafta Sonuçları:

Aksaray Bld. 29 - 38 Konyaaltı Bld.

Anadolu Üniversitesi 37 - 48 Yenimahalle Bld.

Üsküdar Bld. 27 - 45 Kastamonu Bld.

Görele Bld. 26 - 38 Armada Praxis Yalıkavakspor

Tekirdağ Süleymanpaşa 24 - 34 İzmir BBSK

Kadınlar Süper Ligi 18. Hafta Programı:

09.03.2024 - 18:00 - (THF TV Youtube)

Yenimahalle Bld. - Görele Bld.

10.03.2024 - 15:00 - (THF TV Youtube)

Konyaaltı Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa

10.03.2024 - 16:00 - (THF TV Youtube)

İzmir BBSK - Üsküdar Bld.

11.03.2024 - 17:00

Kastamonu Bld. - Bursa BBSK (TRT Spor Yıldız)

13.03.2024 - 17:00 - (THF TV Youtube)

Armada Praxis Yalıkavakspor - Aksaray Bld.