Hentbol Kadınlar Süper'de 9. hafta hazırlığı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 8. hafta karşılaşmaları oynanan beş müsabaka ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 8. hafta maçları tamamlandı

Ligde 9. hafta karşılaşmaları 3, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Kastamonu Belediyesi ile İzmir BBSK arasında 4 Kasım’da oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kadınlar Süper Ligi 8. hafta sonuçları şöyle:

İzmir BBSK 27-19 Bursa BBSK

Yenimahalle BLD. 36-33 Aksaray BLD.

Konyaaltı BLD. 38-23 Üsküdar BLD.

Armada Praxis Yalıkavakspor 35-23 Tekirdağ Süleymanpaşa

Anadolu Üniversitesi 31-33 Görele BLD.

Kadınlar Süper Ligi 9. hafa programı

03.11.2023 / 14:00 / THF TV Youtube

Aksaray BLD. – Anadolu Üniversitesi

03.11.2023 / 15:00 / THF TV Youtube

Tekirdağ Süleymanpaşa - Yenimahalle BLD.

04.11.2023 / 16:00 / THF TV Youtube

Üsküdar BLD. - Armada Praxis Yalıkavakspor

04.11.2023 / 16:00 / TRT Spor Yıldız

Kastamonu BLD. - İzmir BBSK

05.11.2023 / 14:00 / THF TV Youtube

Bursa BBSK - Konyaaltı BLD.