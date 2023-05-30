Hentbol kadın hakem ikilisinden bir ilk daha

Geçen yıl EHF Kadınlar Avrupa Ligi Final Four’unda düdük çalarak bir ilki gerçekleştiren hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şişmek, bu yıl da yeni bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Uluslararası hentbol hakemlerimiz Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF tarafından Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Bir kadın hakem ikilisinin şu ana dek ulaştığı en önemli başarı olarak spor tarihine geçti.

Bu görev, 23 yıldır hakem olan başarılı ikilisinin adeta rüyalarının gerçek olması anlamına geliyor.

Hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MVM Dome'de düzenlenecek olan EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde, 4 Haziran 2023 tarihinde TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını yönetecek