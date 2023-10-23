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'Hentbol' Hatay'da iyileştiriyor

SPOR 23.10.2023, 13:53
'Hentbol' Hatay'da iyileştiriyor

EHF ve THF iş birliğindeki "Hentbol İyileştirir" (#HandballHeals) projesi Hatay'da devam etti.HATAY (İGFA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğindeki "#Hentbolİyileştirir” (#HandballHeals) projesi kapsamında oluşturulan Gönüllü Timi; depremzedelere destek olmak, okula devam eden ve bölgede bulunan konteynerlerde yaşayan çocuklarımıza moral vermek, spor aracılığıyla psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla deprem bölgesindeki çalışmalarına Hatay’ın Samandağ ilçesi ve merkezinde devam etti.

Hatay'da; temel hentbol öğretimi ile kısa süreli sportif aktiviteler yapmak üzere bölgeye giden THF çalışanı ve hentbolculardan oluşan Gönüllü Timi'nde Genel Koordinatör Zeki Pehlivan, Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan, U19 Kadın Milli Takım Antrenörü Hakan Dinler ve aynı zamanda kendisi de depremi Hatay Büyükşehir Belediye Spor'da antrenörlük yaptığı dönemde yaşayan ve halen U15 Milli Takımı’nda antrenörlük görevini sürdüren Savaş Yüksek katıldı.

İlk etkinlik Samandağ Cumhuriyet Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenleri Ali Suadiye, Sezgin Çam ve Ruken Sanem Avcı ve 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. İkinci etkinlik ise Hatay merkezde, Katar 4 Konteyner Kenti’nde yapıldı. Yaklaşık 100 çocuğun katıldığı etkinlikte, kentte görevli antrenörler de destek verdi.

Projenin önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtilirken, projeye destek için gönüllülerin katkılarının beklendiği kaydedildi.

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