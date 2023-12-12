Hentbol Federasyonu'ndan tepkili düdük!

Hentbol hakemleri şiddete karşı 10 dakika geç düdük çalacak!ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu ve hentbol ailesi olarak, futbol Süper Ligi'nde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, sporun ruhuna ve fair-play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu belirti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırıyı kınayan THF, Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

"Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir" denilen açıklamada, bu dayanışma ruhunu yansıtmak üzere acil bir toplantı düzenleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile; bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemler siyah kol bantı takacak ve takımlarımız sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıkılacağı belirtildi.

THF Merkez Hakem Kurulu yaşanılan üzüntü verici olaylar nedeniyle toplandığını ve şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak hentbol maçlarının, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar verildiği bildirildi.