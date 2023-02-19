Hentbol Federasyonu'ndan 'Hentbolcu gönüllü' çağrısı

Türkiye Hentbol Federasyonu, THF-Kızılay gönüllüsü olarak depremzedelere moral vermek ve temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler, sportif aktiviteler gibi konularda gönüllü hizmeti verecek hentbolcu aradıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Afetzedelere destek olmak için kendilerine birer THF-Kızılay gönüllüsü olarak verilecek yemek dağıtımı, taşıma, bakım ve benzeri görevlerin yanında, çadırlarda kalan vatandaşlarımıza moral vermek ve psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler, sportif aktiviteler gibi konularda gönüllü hizmeti vermek arzusundayız. Bu bağlamda Federasyonumuz hakem, sporcu, antrenör ve gözlemcilerimizden oluşan gönüllü timleri oluşturmak istiyoruz. Konu ile ilgili isteği olan gönüllülerimizin [email protected] veya [email protected] email adreslerine veya A klasman gözlemcimiz ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik'e doğrudan 0506 358 2781 numaralı telefona SMS veya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ulaşmalarını rica ederiz" denildi.