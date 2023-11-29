Hentbol Erkekler Türkiye'de çeyrek final kuraları çekildi

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi. Eşleşmeler şöyle oldu.ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan'ın gerçekleştirdiği kura çekimi THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Çeyrek finalde eşleşmeler şöyle oluştu; Beykoz Belediyesi - Trabzon BBSK

Beşiktaş Safi Çimento - Rize Belediyesi

Sakarya BBSK - İzmir BBSK

Spor Toto - Nilüfer Belediyesi

Eleme usulü iki maç üzerinden oynanacak çeyrek final aşamasının ardından bir üst tura çıkan takımlar dörtlü finalde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçları 16 ve 17 Aralık rövanşları 23 ve 24 Aralık 2023 tarihlerinde oynanacak.