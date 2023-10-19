Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 7. hafta tamamlandı

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nin 7. hafta müsabakaları sona erdi.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında Nilüfer Belediyesi- Köyceğiz Belediyesi ile Konya BBSK-Bahçelievler Belediyesi maçları 21 Ekim Cumartesi günü, diğer karşılaşmalar takımlarımızın Avrupa Kupası maçları ve milli maç arası nedeniyle 9, 10 ve 12 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 7. hafta sonuçları:

Rize Belediyesi 28-24 Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Köyceğiz Belediyesi 34-33 Bahçelievler Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29-31 Nilüfer Belediyesi

Spor Toto 38-25 Konya Büyükşehir Belediyesi

Beykoz Belediyesi 31-33 Sakarya Büyükşehir Belediyesi