Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 15. Hafta sonuçları

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 15. Hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 23,24 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanan maçlardan Spor Toto - Sakarya BBSK maçı TRT Spor Yıldız’dan, diğer maçlar da THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Erkekler Süper Ligi 16. Hafta karşılaşmaları 29 Şubat ve 3 Mart’ta oynanırken, Beşiktaş Safi Çimento- Sakarya BBSK erteleme maçı 5 Mart’ta oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 15. Hafta Sonuçları:

Trabzon BBSK 34 - 42 Beşiktaş Safi Çimento

Rize Bld. 31 - 27 Nilüfer Bld.

Spor Toto 33 - 36 Sakarya BBSK

İzmir BBSK 32 - 28 Konya BBSK

Beykoz Bld. 42 - 28 Köyceğiz Bld.

Erkekler Süper Ligi 16. Hafta Programı:

29.02.2024 / 16:00 / THF TV Youtube

Sakarya BBSK - Rize Bld.

29.02.2024 / 20:00 / TRT Spor Yıldız

Beşiktaş Safi Çimento - Spor Toto

03.03.2024 / 14:00/ THF TV Youtube

Köyceğiz Bld. - İzmir BBSK

03.03.2024 / 16:00 / THF TV Youtube

Bahçelievler Bld - Beykoz Bld

03.03.2024 / 17:00 / THF TV Youtube

Konya BBSK - Trabzon BBSK

Erkekler Süper Ligi 13. Hafta Erteleme Maçı:

05.03.2024 / 19:00 / TRT Spor Yıldız

Beşiktaş Safi Çimento - Sakarya BBSK