Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 14. hafta sonuçları

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 14. Hafta maçları tamamlandı. 17, 19 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanan maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi 15. Hafta karşılaşmaları 23,24 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak Spor Toto-Sakarya BBSK maçı TRT Spor Yıldız kanalından, diğer dört karşılaşma da THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Erkekler Süper Ligi 14. Hafta Sonuçları:

Nilüfer Bld. 26-32 Spor Toto

Sakarya BBSK 37-23 Trabzon BBSK

İzmir BBSK 31-36 Beykoz Bld.

Bahçelievler Bld. 29-35 Rize Bld.

Konya BBSK 27- 39 Beşiktaş Safi Çimento

Erkekler Süper Ligi 15. Hafta Programı:

23.02.2024 15:00 - (THF TV Youtube)

Trabzon BBSK - Beşiktaş Safi Çimento

24.02.2024- 13:00 - (THF TV Youtube)

Rize Bld. - Nilüfer Bld.

24.02.2024 -16:30 - (TRT Spor Yıldız)

Spor Toto - Sakarya BBSK

24.02.2024 - 18:00 - (THF TV Youtube)

İzmir BBSK - Konya BBSK

25.02.2024 - 17:00 (THF TV Youtube)

Beykoz Bld. - Köyceğiz Bld.