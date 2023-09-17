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Hentbol Erkekler Süper'de iki maç daha oynandı
SPOR 17.09.2023, 17:21
2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde 4. haftasında bugün iki karşılaşma oynandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmaların THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçlarda Konya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 29-28 yenerken, Beykoz Belediyesi deplasmanda Köyceğiz Belediyesi’ni 32-25 mağlup etti.
Erkekler Süper Ligi'nde 19 Eylül Salı günü Nilüfer Belediyesi ile Rize Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile de Spor Toto karşılaşacak.
Sakarya BBSK - Spor Toto müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|5
|4
|15. Başakşehir
|4
|3
|16. Pendikspor
|5
|3
|17. İstanbulspor
|3
|2
|18. Ankaragücü
|4
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|5
|11
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Everton
|5
|2
|18. Sheffield United
|5
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Deportivo Alaves
|5
|6
|14. Mallorca
|5
|5
|15. Villarreal
|5
|4
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|5
|2
|20. Sevilla
|3
|0
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