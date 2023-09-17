Hentbol Erkekler Süper'de iki maç daha oynandı

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nde 4. haftasında bugün iki karşılaşma oynandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmaların THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçlarda Konya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 29-28 yenerken, Beykoz Belediyesi deplasmanda Köyceğiz Belediyesi’ni 32-25 mağlup etti.

Erkekler Süper Ligi'nde 19 Eylül Salı günü Nilüfer Belediyesi ile Rize Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile de Spor Toto karşılaşacak.

Sakarya BBSK - Spor Toto müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.