Hentbol Erkekler Süper'de 14. hafta sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftası bugün oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Kadınlar Süper Ligi 13. haftası müsabakaları da bugün Konyaaltı Belediyesi’nin Tekirdağ Süleymanpaşa’yı 41-22’lik skor ile mağlup ettiği maç ile tamamlandı.

Erkekler Süper Lig 14. Hafta Müsabakalarında sonuçlar şöyle:

29 Ocak 2023 Pazar Özel Vefakent Hatay Büyükşehir B. 34-29 Nilüfer Belediyespor

Ümraniye Belediyesi 24-33 Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Mihalıççık Spor Kulübü 31-42 Beykoz Belediye

Trabzon Büyükşehir Belediyespor 35-35 Köyceğiz Belediyesi

Spor Toto 29-30 Beşiktaş Yurtbay Seramik

26 Ocak 2023 Perşembe MKE Ankaragücü Mamak B.Hentbol 34-29 İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kadınlar Süper Lig 13. Hafta Müsabakaları

29 Ocak 2023 Pazar Konyaaltı Belediye 41 -22 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş

28 Ocak 2023 Cumartesi Totemcard Adasokağı 32-39 Kastamonu Belediyesi

Anadolu Üniversitesi 26-31 Armada Praxis Yalıkavak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 37-27 Yenimahalle Belediyesi

Görele Belediyesi 39-34 Üsküdar Belediyesi