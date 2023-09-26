Hentbol Erkekler'den Süper Kupa öncesi medya buluşması

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Kupa müsabakası, İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde 27 Eylül 2023 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma öncesi Beykoz Belediyesi Başantrenörü Mesut Ilgın ve takım kaptanı Çağlayan Öztürk ile Beşiktaş Safi Çimento Başantrenörü Oliver Roy Camino ve takım kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu'nun katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Haldun Alagaş Spor Kompleksi basın toplantı odasında düzenlenen ve THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan toplantıda Beşiktaş Safi Çimento Başantrenörü Oliver Roy Camino, Beykoz Belediyespor'un son lig şampiyonu olduğunu belirterek, "İyi oyuncuları, antrenörleri ve ekipleri var. İyi hazırlandıklarını biliyoruz. Biz de ekip olarak iyi hazırlandık. Onların birden fazla taktiği olduğunu biliyoruz. Maçın gidişatına göre 5-0 olsun, 6-0 olsun bunlara hazırlandık. Kendimize güvenimiz tam. Beklentimiz açık, kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Beykoz Belediyesi Başantrenörü Mesut Ilgın, "Güzel bir maç olacak. Alışık olmadığımız bir sisteme karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Hiç hazırlık maçı yapmadık. Tanımadığımız bir ekip. Bu yüzden bir öngörüm yok. Ümit ediyorum yarınki maç çekişmeli ve centilmence geçecek. Kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Beykoz Belediyespor takım kaptanı Çağlayan Öztürk ise "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmalarda çok üst düzey maçlar seyrettirdik. Yine aynı şekilde keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi bir oyun sergiliyor, formdalar. Rakibimize başarılar diliyoruz" dedi

Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beykoz Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'nun karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.