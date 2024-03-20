Hentbol Erkekler 2. Lig'de İTÜ şampiyon

Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü şampiyon olduANKARA (İGFA) - Hentbol Erkekler 2. Lig'inde Dörtlü Final maçları 19-20 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.

THF TV Youtube kanalından canlı olarak Dörtlü Final'in final maçında Sarıçam Belediye Spor Kulübü’nü yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü Erkekler 2. Lig şampiyonu oldu.

Dörtlü Final'de oynanan üçüncülük maçında Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü yenen Hopa Gençlik ve Spor Kulübü lig üçüncüsü oldu.

Daha önce oynanan Play-off müsabakalarında İstanbul Teknik Üniversiteliler, Beykoz Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve Hopa Gençlik takımları Dörtlü Final'de oynama ve önümüzdeki sezon THF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Maçların ardından düzenlenen törende şampiyon olan İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.