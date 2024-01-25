HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. İlk maçları 8 ve 9 Şubat'ta oynanacak çeyrek final için kura çekimi yapıldı.ANKARA (İGFA) - HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi bugün Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapıldı.

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları 8 ve 9 Şubat'ta oynanırken, rövanşları ise 13 ve 14 Şubat tarihlerinde yapılacak.

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan'ın gerçekleştirdiği ve THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan kurada çeyrek final eşleşmeler şöyle oluştu:

Armada Praxis Yalıkavakspor - Üsküdar Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Aksaray Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi

Kastamonu Belediyesi - Görele Belediyesi