Hazırlık maçında gövde gösterisi

Muratpapaşa Belediyesi Sigorta Shop, Kazakistan’ın VC Zhetyssu takımıyla hazırlık maçı yaptı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da takip ettiği maçtan Muratpaşa’nın Sultanları, 4-1 galip ayrıldı.ANTALYA (İGFA) -Antalya’yı, Sigorta Shop’la kadın voleybolunun dünyadaki en iyi liglerinden Vodafone Sultanlar Ligi’ne taşıyan Muratpaşa Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Muratpaşa’nın Sultanları, yenilenen Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda Kazakistan’ın VC Zhetyssu takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

5 set oynanan karşılaşmadan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, 4-1 galip ayrıldı.

Muratpaşa’nın Amerikalı pasör çaprazı Stephanie Samedy, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da bir süre takip etti.